وكيل إدارة أبوكبير التعليمية: المحافظة تستعد لاستقبال الموسم الدراسى

أكد شعبان أبو العيط وكيل إدارة أبو كبير التعليمية، أن الإدارة استعدت للعام الدراسى الجديد والذى سيبدأ فى 21 من الشهر الجارى، وأن الإدارة عقدت عددا من الاجتماعات مع مديرى المدارس والمراحل التعليمية ولجنة المتابعة بالإدارة ورؤساء الأقسام، لحصر كل المعوقات والعمل عل حلها فورا، وأن 4 مدارس من الإدارة دخلوا الجودة هذا العام ويتم تجهيز 15 مدرسة لإدخالهم الجودة.

وأضاف أبو الغيط أن 262 مدرسة، بالإدارة جاهزة لاستقبال 84 ألفا و861 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، حيث تم تجهيز 48مدرسة لرياض أطفال تستقبل 3631 طالبا وطالبة و95 مدرسة ابتدائى تستقبل 44 ألفا و895 طالبا وطالبة و65 مدرسة إعدادية تستقبل 19 ألف و328 طالبا وطالبة و12 مدرسة ثانوى عام تستقبل 5 آلاف 149 طالبا وطالبة و6 مدارس فنى تجارى تستقبل 5 آلاف و850 طالبا وطالبة و3 مدارس فنى صناعى تستقبل 5 آلاف و280 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى مدرسة صناعية مهنية تستقبل 314 طالبا وطالبة.