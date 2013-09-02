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فريق الزمالك يصل مطار القاهرة .. واللاعبون يطالبون بتحرير محضر بواقعة شيكابالا

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فريق الزمالك يصل مطار القاهرة .. واللاعبون يطالبون بتحرير محضر بواقعة شيكابالا فريق الزمالك يصل مطار القاهرة .. واللاعبون يطالبون بتحرير محضر بواقعة شيكابالا

وصل مطار القاهرة الدولي منذ دقائق فريق الكرة الاول بنادي الزمالك قادمًا من الغردقة علي الطائرة المصرية ومعه لاعب الفريق الشهير محمود عبد الرازق “شيكابالا” بعد خوض مباراة الفريق أمام أوكلاند الجنوب إفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لهدف في إطار بطولة دوري الأبطال الأفريقي .

وذكر مصدر أمني بالمطار أن لاعبي الفريق طلبوا من سلطات الأمن بالمطار أثناء إنهاء اجراءات وصولهم تحرير محضر بالواقعة التي حدثت في مطار الغردقة الدولي صباح اليوم بين “شيكابالا” ونقيب بالقوات المسلحة ، وتقوم سلطات الأمن الأن باتخاذ الاجراءات القانونية مع بعثة الفريق .

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