القبض على مستقلي السيارة التي كانت تحمل علم “القاعدة” خلال تظاهرات ميدان رمسيس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إلقاء القبض على شخصين من مستقلى سيارة التى شوهدت تحمل علم “تنظيم القاعدة” بميدان رمسيس خلال التظاهرات التى شهدها الميدان في 14 أغسطس الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأثنين أن المذكورين تم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية بالاضافة إلى السيارة المشار إليها .

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية شنت حملة موسعة أسفرت جهودها عن ضبط عدد من العناصر الجنائية الخطرة وبعض المشتركين بأعمال العنف التى شهدتها الأسكندرية مؤخرا وبحوزتهم 20 قطعة سلاح نارى .

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط 30 متهما من المتورطين في حادث الهجوم والتعدى علي مركز شرطة ابشواى ، بالإضافة إلى تمكن قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزى من ضبط 4 متهمين من العناصر الاجرامية من بينهم هاربان من تنفيذ أحكام السجن المؤبد وبحوزتهم 30 كجم من مخدر البانجو و 250 جراما من مخدر الهيروين وسلاحين ناريين علي طريق الإسماعيلية الصحراوى .

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة واخطار النيابة المختصة للتحقيق .. وتتولى الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المطلوبة بجهات التحقيق والعناصر الجنائية الخطرة ومكافحة الجريمة بشتى صورها .

أ ش أ