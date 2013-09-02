أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على مستقلي السيارة التي كانت تحمل علم “القاعدة” خلال تظاهرات ميدان رمسيس

Google+ Print
القبض على مستقلي السيارة التي كانت تحمل علم “القاعدة” خلال تظاهرات ميدان رمسيس القبض على مستقلي السيارة التي كانت تحمل علم “القاعدة” خلال تظاهرات ميدان رمسيس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إلقاء القبض على شخصين من مستقلى سيارة التى شوهدت تحمل علم “تنظيم القاعدة” بميدان رمسيس خلال التظاهرات التى شهدها الميدان في 14 أغسطس الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأثنين أن المذكورين تم ضبطهما وبحوزتهما أسلحة نارية بالاضافة إلى السيارة المشار إليها .

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية شنت حملة موسعة أسفرت جهودها عن ضبط عدد من العناصر الجنائية الخطرة وبعض المشتركين بأعمال العنف التى شهدتها الأسكندرية مؤخرا وبحوزتهم 20 قطعة سلاح نارى .

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تمكنت من ضبط 30 متهما من المتورطين في حادث الهجوم والتعدى علي مركز شرطة ابشواى ، بالإضافة إلى تمكن قطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزى من ضبط 4 متهمين من العناصر الاجرامية من بينهم هاربان من تنفيذ أحكام السجن المؤبد وبحوزتهم 30 كجم من مخدر البانجو و 250 جراما من مخدر الهيروين وسلاحين ناريين علي طريق الإسماعيلية الصحراوى .

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة واخطار النيابة المختصة للتحقيق .. وتتولى الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المطلوبة بجهات التحقيق والعناصر الجنائية الخطرة ومكافحة الجريمة بشتى صورها .

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا