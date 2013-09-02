الجامعة المصرية اليابانية تحتفل بتخريج 16 عالما فى تخصصات نادرة

تحتفل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ببرج العرب بالإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى، بتخريج الدفعة الرابعة من حملة الماجستير لـ 10من شباب العلماء، والدفعة الثانية من حملة الدكتوراة لعدد 6 علماء، وذلك فى تخصصات نادرة تتفق مع أولويات البحث العلمى فى مصر، والأولويات القومية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 8سبتمبر الجارى، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، ووزير البحث العلمى، ووزير التخطيط والتعاون الدولى، ومحافظ الإسكندرية، والسفير اليابانى بالقاهرة، وممثلى التعاون المصرى اليابانى، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية واليابانية، وممثلى الصناعة.

وقال الدكتور أحمد بهاء الدين خيرى رئيس الجامعة، إن الجامعة تقيم هذا الاحتفال وهى على عتبات إنشاء المقر الدائم للجامعة ببرج العرب، وبدء إجراءات وترتيبات المرحلة الجامعية الأولى والمزمع دراستها فى 2015_2016، موضحا أن الجامعة تعمل بشكل إستراتيجى على تطوير منظومة العلوم والتكنولوجيا، وتطوير مواردها البشرية لتكون فى مصاف الجامعات المتقدمة، لتتمكن من الدخول ضمن أفضل مائة جامعة عالمياً خلال العشر سنوات الأولى.

وأضاف أن الخريجين هم "بسنت عبد الحميد محمد أحمد، أحمد محمد محمد حمادة شلبى، ماهر عبد الرسول محمد سالم، هيثم سليمان أحمد خلاف، حامد محمد محيى الدين عبد الغفار، محمد السيد محمد محمد الوكيل، محمد عبد العزيز خميس عمر، خليل على خليل إبراهيم، محمد حسن رزق سالم، أحمد محمد السيد خليفة، هيثم الحسينى عبد العزيز حسين، محمد كمال محمد جودة، أشرف مصطفى حامد محمد، محمد نور الدين إبراهيم فرج، أحمد عبد الرحيم محمد السيد العدوى، هيثم محمد أحمد محمد".

وقال الدكتور يسرى الجمل رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن حفل التخرج يسبقه اجتماعا لمجلس أمناء الجامعة بحضور الجانب اليابانى للتباحث حول آخر مستجدات الوضع الأكاديمى والبحثى والخطة الخمسية القادمة، مضيفا لدينا خطة للنهوض بالمستوى العلمى والتقنى للأبحاث فى الجامعة، لذلك تم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثى فى مجالات متنوعة، شملت بحوث التكنولوجيا المتقدمة "النانو تكنولوجى، والطاقة، الميكا ترونك والإلكترونيات، والروبوتات الجراحية، والمعلوماتية الحيوية، والعلوم البيئية المتقدمة".