مصر تشارك بمؤتمر جمعية القلب الأوروبى بأمستردام

يعقد مؤتمر جمعية القلب الأوروبى بأمستردام بهولندا فى الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر.

من جانبه، أكد الدكتور حمدى سليمان، أستاذ القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 30 ألف طبيب وعالم قلب متخصص من مختلف دول العالم وبحضور أكثر من 150 طبيبا مصريا فى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وسيناقش المؤتمر الذبحة الصدرية وجلطات القلب والمخ وأحدث الأدوية والأجهزة الحديثة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الشديدة، وإيجاد علاج حاسم لارتفاع ضغط الدم، وسيتم الإعلان عن أدوية جديدة لعلاج حالات ضعف عضلة القلب الشديدة.