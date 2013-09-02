مؤتمر دولى عن "التراث الحضارى" بـآداب المنيا فى نوفمبر القادم

تنظم كلية الآداب جامعة المنيا مؤتمرا دوليا بعنوان "التراث الحضارى بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" فى الفترة من 24-26 نوفمبر 2013، والذى يناقش سبل إبراز التراث الحضارى من خلال دراسة الجوانب الحضارية والثقافية والتاريخية ومظاهر التواصل والرؤى المستقبلية للعلوم الإنسانية.

ويأتى المؤتمر ليكون الأول فى مجال التراث الحضارى فى تاريخ جامعة المنيا، والذى يبلور التفاعل مع العديد من المراكز البحثية والجامعات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم الدراسات النظرية والتطبيقية للتراث الحضارى كأحد أهم أسس الحوار الثقافى وإحداث ترابط بين العلوم الإنسانية والتطبيقية المتصلة به، وتناول التراث الحضارى من الجانب المعمارى والفنى والتاريخى والأدبى واللغوى والعقدى والفكرى والاجتماعى والجغرافى والعلمى والأفريقى.

كما ينفرد المؤتمر بمشاركة العديد من المراكز البحثية والجامعات المحلية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى مجالات الدراسات النظرية والتطبيقية للتراث الحضارى كأحد أهم أسس الحوار الثقافى، ويتناول التعريف بجوانب التراث الحضارى ومناقشة المفاهيم والرؤى المختلفة للتراث الإنسانى والدور الذى يمكن أن يقوم به تراث الأمة فى تأكيد تطورها، ودراسة مظاهر التواصل الحضارى والثقافى فى ضوء العلوم الإنسانية، وإحداث ترابط بين العلوم المتعلقة بالتراث الحضارى والعلوم الإنسانية والتطبيقية المتصلة بها ودور التراث الحضارى فى تعزيز الهوية الوطنية والتوعية الثقافية ودور المؤسسات الثقافية والإعلامية فى زيادة وإثراء الوعى.