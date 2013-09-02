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حزب النور بالقليوبية: كمال الهلباوى غير ممثل للتيار الإسلامى

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حزب النور بالقليوبية: كمال الهلباوى غير ممثل للتيار الإسلامى حزب النور بالقليوبية: كمال الهلباوى غير ممثل للتيار الإسلامى

أكد محمد العليمى، أمين العمل الجماهيرى بحزب النور، أمانة القليوبية، أن الدكتور كمال الهلباوى لا يمثل الأحزاب الإسلامية، وأضاف أن حزب النور تقدم بأكثر من اسم، إلا أن اللجنة لم تضم سوى شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، فى حين أن الشخص الثانى الممثل للأحزاب الإسلامية فى اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوى لا يمثل الأحزاب الإسلامية.

وتوقع العليمى أن تواجه لجنة الخمسين عدة مشكلات، ولن يحدث توافق فيما بينها، والدستور الذى ستنتجه هذه اللجنة لن يعبر عن كل المصريين، حيث إن التشكيل اعتمد على سياسة الإقصاء.

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