محافظ البحيرة يطالب بمتابعة عملية إنشاء الخزان الأرضي في وادي النطرون

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 19 دقيقة

طالب الدكتور مهندس مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة عملية إنشاء الخزان الأرضي الجديد بمنطقة "الرست هاوس" بمدينة وادي النطرون، والمقرر البدء في تنفيذه خلال الشهر الجاري، بهدف استمرار ضخ المياه في فترات الأعطال بوادي النطرون، بسعة 11 ألف متر مكعب في اليوم، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

وقرر المحافظ استبعاد قرية بني سلامة بوادي النطرون، من برنامج تخفيف الأحمال الخاص بالكهرباء، نظرًا لوجود محطة مياه بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة العينات العشوائية لمياه الشرب، بحضور المهندسة نادية عبده، نائب المحافظة، والمهندس خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، ومديري الصحة والبيئة والري ومديري المعامل المركزية، لتحليل عينات المياه بشركة المياه ومديرية الصحة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ كل الإجراءات لمعالجة العينات غير المطابقة، والتي تم سحبها من داخل القرى، مع مراعاة أخذ العينات وتحليلها وفقًا للتوقيتات المحددة، وتطهير المجاري المائية أمام مآخذ محطات المياه، ومتابعة عمل شركات تطهير فرع رشيد، والالتزام بعامل الوقت، مع المرور الدوري على شركات تعبئة المياه بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لمشروعات المياه والصرف الصحي بدائرة المحافظة.