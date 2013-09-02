ميار الببلاوي: التمثيل بالحجاب أصبح صعبا.. وسأعود إلى تقديم البرامج

كتب : انتصار حسني منذ 47 دقيقة

تستعد ميار الببلاوي لتصوير برنامجها الجديد "وجوه" على قناة "الضياء" المقرر انطلاقها رسمياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت ميار الببلاوي، "بعد أن تركت قناة (المحور) قررت أن أعمل لفترة في الدراما التليفزيونية، وقدمت خلال تلك الفترة مجموعة من المسلسلات، لكني وجدت أن التمثيل بالحجاب أصبح صعبًا، لذلك فضلت أن أعود مرة أخرى لتقديم البرامج، وخلال هذه الفترة تلقيت عدة عروض من أكثر من قناة فضائية لكني فضلت قناة (الضياء) بالرغم أنها مازالت في البث التجريبي لأكثر من سبب، من أهمها رغبتي أن أكون عاملًا مهمًا ومؤثرًا في بداية انطلاق القناة بدلًا من الانضمام لقناة تضم مجموعة كبيرة من المذيعين، وبذلك سأكون واحدة من ضمن مجموعة ولن أحظى باهتمام إدارة القناة مقارنة بمكانتي في قناة (الضياء)، وهذا الأمر سبق وتكرر معي عندما تعاقدت مع قناة (المحور) في بداية بثها".