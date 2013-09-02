"البيئة": اختيار مصر لتطبيق مشروعات التكنولوجيا الحديثة

قالت الدكتورة فاطمة أبو شوك، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إنه تم اختيار مصر ضمن الدول التى استفادت من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى للترويج لمشروعات التكنولوجيا الحديثة، والتى يتم إتاحتها من خلال المفوضية الأوروبية ومعهد الأندلس التكنولوجى بأسبانيا، وذلك فى إطار التعاون الوثيق مع مركز الإنتاج الأنظف بأسبانيا، كما تشمل الدول المستفيدة من المنحة بلجيكا وإيطاليا وتونس والمغرب وأسبانيا.

وأشارت "أبو شوك" إلى أن الوزارة قامت من خلال مشروع "الدفع بأفضل التقنيات المتوفرة فى البلدان المشاركة فى البحر المتوسط" بإعداد دراسات فنية متكاملة لتقديم أفضل التقنيات المتاحة لقطاعى صناعة الألبان والغزل والنسيج، بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين الأجانب والمصريين كصناعات رئيسية بمصر، تم التركيز عليها من خلال المشروع لما تمثله من أثر بيئى واقتصادى كبير.

ونوهت "أبو شوك" عن أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة فى منطقة البحر المتوسط عن طريق الحد من التأثيرات السلبية للصناعات الملوثة فى القطاعات الصناعية الرئيسية ذات أفضل مردود بيئى فى كل من مصر وتونس والمغرب، ونشر وترويج أفضل التقنيات المتاحة من خلال الأنشطة المختلفة.

يذكر أن فكرة المشروع جاءت لتلبية احتياجات الدول المشاركة فى حوض البحر المتوسط لإنشاء نظم تحكم بيئية جديدة لا تؤثر على التنمية الاقتصادية اللازمة لتلك الدول، حيث يعمل المشروع على نظم التحكم ومنع التلوث من المنبع من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة بدول الاتحاد الأوروبى، وتطويعه كى يتماشى مع الشروط الخاصة بباقى دول حوض البحر المتوسط، وهو موجه إلى الهيئات العامة والقطاعات الصناعية الكبرى.