أشرف عبدالغفور: اختيار خالد يوسف في "لجنة الخمسين" صائب وموفق

كتب : هند سعدالدين منذ 2 دقيقة

صرح الفنان أشرف عبدالغفور، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الوطن"، أن اختيار خالد يوسف ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اختيار صائب، وأنا أؤيده قلبًا وقالبًا لأنه شخص متفتح ومتنور وقادر على أن يخاطب ويوصل مطالب الناس وهذا دستور لكل المصريين ولن يضع قوانين خاصة بالفنانين وكل ما يهمنا كفانين هو الحريات والواجبات العامة وحرية الفكر وهذا كله موجود في باب الحريات، وأثق جدًا أن خالد يوسف كممثل لاتحاد النقابات الفنية الأساسيين في لجنة الخمسين سيوصل جيدًا ما نطمح إليه، وبالفعل يوجد من النقابة شخص في اللجنة الاحتياطي وهو سامح الصريطي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، ولن نطمح في أكثر من ذلك، وأنا كنقيب للمهن التمثيلية - مثل أي مصري - أتمنى دستور قوي لكل طوائف الشعب".