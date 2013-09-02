إنهاء إضراب الصيادين فى ميناء الأتكة بالسويس

السويس - عبدالله ضيف: منذ 1 ساعة 11 دقيقة

انهى مئات الصيادين العاملين على سفن الصيد الآلية لحرفتي الجر والشانشولا بميناء الاتكة بالسويس إضرابهم عن العمل بعد موافقة السلطات المعنية لهم بصفة مؤقتة بالعمل فى حرفتى الجر والشانشولا برغم أن تراخيص صيدهم لحرفة السنار إلى حين تقنين أوضاع رخص الصيد الخاصة بهم لتتماشى مع الحرف التى يمتهونها بالفعل.

وكان الصيادون المحتجون قد نظموا أمس الأحد إضرابًا عن العمل فى ميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس بمشاركة حوالى 50 سفينة صيد احتجاجًا على قيد حرف صيدهم سنار برغم أن حرف صيدهم جر وشانشولا مما يعوق أعمالهم ويهدد أرزاقهم.

> وأكد أحمد العدوى مالك سفينة الصيد المصرية ''الأمير معاذ'' موافقة السلطات المعنية على مطالب الصيادين ووافقت على السماح لهم بالسروح للصيد وفق حرفتى الجر والشانشولا إلى حين توفيق أوضاعهم رسميًا خلال الأيام القادمة, وقيام الصيادين بالفعل بالسروح فى صباح اليوم الاثنين.