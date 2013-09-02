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حبس 8 عناصر إخوانية 15 يومًا بالغربية

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حبس 8 عناصر إخوانية 15 يومًا بالغربية حبس 8 عناصر إخوانية 15 يومًا بالغربية
الغربية - رضوي خضر:
منذ 34 دقيقة 37 ثانية

قررت نيابة طنطا حبس 8 من المتهمين المتورطين فى أعمال العنف بمدينة طنطا يوم الجمعة الماضية التى أطلق عليها تنظيم الإخوان "جمعة الحسم" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد فى الموعد.

والجدير بالذكر أن عدد هؤلاء العناصر الإخوانية 8 أفراد، تمكنت الأهالى من ضبطهم في أثناء عودتهم من طنطا إلى المحلة الكبرى من خلال نقطة تفتيش قام بها أهالى المحلة، وأشرفوا عليها، وفي أثناء تفتيش سيارة نقل تحمل رقم 3127 ع ر ب ، كان يستقلها بعض الأشخاص خشية من قيامهم بأعمال عدائية بالمحلة الكبرى، وتمكنوا من ضبطهم والتحفظ عليهم.
> وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثاني المحلة الكبرى إلى نقطة التفتيش بمدخل المحلة، وتحديدًا قرب بمنطقة العلو، وتبين قيام الأهالى بضبط السيارة المشار إليها، ويستقلها 8 أشخاص وهم كلا من:" أحمد شفيق 53 سنة عامل، ومحمد أحمد 19 سنة طالب، ومؤمن أحمد 26 سنة بكالوريوس علوم، وحسن البنا 25 سنة طالب، وأحمد عوض 18 سنة دبلوم صناعى، وإبراهيم خطاب 18 سنة طالب، وعبد العزيز عبد المنعم 45 سنة موظف، وعبدالله علوان 23 سنة طالب، مقيمين بقرية بطينة مركز المحلة، وضبط بحوزتهم (ماسك غاز وفقاز وكمامة ضد الغاز ونظارة سوداء)، وتم التحفظ على المضبوطات.

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