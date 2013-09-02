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العثور على جثة شخص قتل بسبب نزاع على ملكية منزل بأسيوط

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العثور على جثة شخص قتل بسبب نزاع على ملكية منزل بأسيوط العثور على جثة شخص قتل بسبب نزاع على ملكية منزل بأسيوط

تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطاراً بأن ضباط مباحث مركز القوصية عثروا على جثة لشخص مسيحى الديانة يدعى وحيد عبد المنعم يعقوب .

ووجد بجثته سحجات حول الرقبة وكدمة بالرأس ووجود لصق على الأنف والفم وبسؤال ابن عمه قرر أن المذكور متغيب عن المنزل منذ 10 أيام.

و إتهم كلا من بهلول محمد محمد حجازي ، حمادة أحمد محمد حمدان و صالح محمد حجازي بهلول سن62 فلاح لوجود خلافات بينه وبين المتهم الثالث على ملكية منزل تحت الإنشاء .

وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة للخلاف على ملكية منزل تحت الإنشاء وتحرر محضر بالواقعة.

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