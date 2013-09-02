محافظ الوادي الجديد يفتتح فرعا لـ"بنك مصر" في الفرافرة.. وآخر بمدينة باريس قريبا

كتب : شرف غريب الإثنين 02-09-2013 11:32

افتتح السيد اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع "بنك مصر" بمركز الفرافرة، وذلك بحضور علي عبدالرحيم مدير عام منطقة فروع وسط الصعيد، ومدير فرع البنك وجموع مواطني الفرافرة.

وأكد محمد الصعيدي رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن المحافظ استمع إلى شرح وافي من علي عبد الرحيم عن أهم الخدمات الجديدة التي سيقدمها البنك للشباب، وكان أهمها بأن البنك سيقدم مشروعات متناهية الصغر بدون ضمانات للشباب، وأيضا يوفر فرص توظيف للشباب من أهالي المركز.

كما أشار الصعيدي إلى أن المحافظ تلقى اتصالا هاتفيا من محمد كمال الدين بركات "رئيس مجلس إدارة بنك مصر"، أثناء افتتاحه للبنك شكره فيه على حضوره وافتتاحه لفرع البنك، واعتذر عن عدم الحضور لظروف قهرية.

وأوضح الصعيدي أن المحافظ ألقى كلمة في نهاية الافتتاح، شكر فيها الحضور والعاملين بالبنك وأهالي الفرافرة، وهنأهم فيها علي فرع البنك وأضاف أن هناك مساعي لإنشاء فرع آخر لبنك مصر بمركز باريس قريباً بإذن الله.