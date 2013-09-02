اتحاد شباب الأزهر والصوفية: تجاهل تمثيلنا في لجنة تعديل الدستور إهانة لن نسكت عليها

كتب : صبحي عبد السلام منذ 23 دقيقة

طالب اتحاد شباب الأزهر والصوفية، مشايخ الصوفية بموقف حاسم ردا على عدم تمثيلهم في لجنة تعديل الدستور، خاصة أن هذا التصرف يعتبر إهانة لأكبر تيار إسلامي في مصر يضم الملايين من أبناء التصوف.

وشددت ريم شبانة، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، على أنه سيكون هناك ردود حاسمة على كل من أساء إلى أبناء التصوف الإسلامي.

ونددت شبانة بعدم تمثيل الصوفية في لجنة الخمسين، وقالت إن هذا التصرف يعد استهانة بأكثر من عشرين مليون صوفي، وإن الصوفية لن يسمحوا لأحد أن يتاجر بهم أو يتلاعب بمصير الأمة.

وقالت شبانة إن الصوفية سيكون لهم الكلمة العليا في الانتخابات القادمة سواء كانت فردي أو قائمة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية وجه نداءا إلى كل أتباع ومريدي الصوفية المخلصين ليوحدوا صفوفهم وجهودهم لصالح الوطن ولنصرة الوسطيه التي يحملها أبناء التصوف.

وأكدت شبانة أن تجاهل الصوفية في تمثيلهم في لجنة تعديل الدستور أحدث غليانا شديدا بين صفوف الصوفية في جميع أنحاء الجمهورية.