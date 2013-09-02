جمارك دبي تحبط تهريب 2.7 كيلوجرام ماريجوانا

ضبطت جمارك دبي في قرية الشحن 2.7 كيلوجرام من مخدر الماريجوانا في طرد بريدي عابر كان قادما من دولة آسيوية ومتجها إلى دولة آسيوية أخرى عبر دبي.

وأوضح سعيد أحمد الطاير مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية بجمارك دبي أن مرسل الطرد حاول إخفاء المادة المخدرة بين الملابس ..مضيفا أنه خلال تمرير الطرد على جهاز الفحص بالأشعة السينية اشتبه المفتش الجمركي في محتوياته حينما أظهر الجهاز وجود كثافة غير اعتيادية الأمر الذي استدعى تفتيشه يدويا.

وأثنى مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية على الجهود المبذولة من قبل مفتشي جمارك دبي لإحباط تلك المحاولات مما له أثر ايجابي على حفظ أمن البلاد..مؤكدا أن الضبطية تشير إلى أن مهربي وتجار المخدرات لا يتوقفون عن ابتكار الحيل للتهريب سعيا منهم لجني أرباح سريعة غير مشروعة.

وشدد على أن مفتشي جمارك دبي يقظون لمثل هذه الحيل والأساليب التضليلية بفضل قدراتهم المهنية والدورات التدريبية التي يلتحقون بها على مدار العام والتي تشمل التعريف بأنواع المخدرات والتدريب على طرق التفتيش وأساليب التهريب المحتملة إضافة الى الأجهزة التقنية الحديثة في الفحص والتفتيش الموجودة بكافة المنافذ الجمركية.

وأشار سعيد الطاير الى التسهيلات الجمركية التي توفرها دبي من أجل تسريع مرور البضائع بما يتواكب وتوجهات منظمة التجارة العالمية مع الالتزام بإجراءات التفتيش والرقابة لرفع مستوى الالتزام الجمركي التي تضمن مشروعية التجارة وحماية المجتمع المحلي والإنساني من الأخطار الناجمة عن تهريب مثل هذه المواد الممنوعة والمحظورة دوليا والتي تنعكس سلبا على صحة متعاطيها وعلى المجتمع والاقتصاد.

وفي إطار التعاون المستمر والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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