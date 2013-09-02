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اليابان والهند تعقدان غدا أولى محادثاتهما النووية للأغراض المدنية بعد كارثة 2011

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اليابان والهند تعقدان غدا أولى محادثاتهما النووية للأغراض المدنية بعد كارثة 2011 اليابان والهند تعقدان غدا أولى محادثاتهما النووية للأغراض المدنية بعد كارثة 2011

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الإثنين أن كلا من اليابان والهند تعتزمان عقد أولى جولات المفاوضات حول اتفاق التعاون النووى بين البلدين للأغراض المدنية غدا الثلاثاء في طوكيو.

وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه المفاوضات تأتي بعد زلزال 2011 وتسونامى اللذين تسببا في أسوأ كارثة نووية في اليابان.

يذكر أن هذه المحادثات قد تم تعليقها بعد حادثة فوكوشيما النووية في شمال طوكيو ، إلا أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي ونظيره الهندي مانموهان سينج وافقا في مايو الماضي على تسريع المحادثات للتوصل لاتفاق سريع ، مع حرص اليابان على تصدير التكنولوجيا النووية.

وكانت المحادثات قد بدأت في يونيو 2010 وعقد آخر جولاتها في نوفمبر من العام نفسه ، ليكون اجتماع غد الثلاثاء هو رابع جولة في هذه المفاوضات.

 

أ ش أ

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