خبراء: 50% من المراهقين محرومون من النوم

كتب : أ ش أ الإثنين 02-09-2013 09:59

أكثر من نصف المراهقين محرومون من النوم، هذا ما ذكره خبراء الصحة في بريطانيا، مؤكدين أن زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة القائمة على الشاشة يفاقم من مشكلة اضطرابات النوم لدى المراهقين.

ويشير الخبراء بأن التغيرات في الهرمونات الطبيعية مع الاستخدام المفرط لتكنولوجيا الشاشة والأجهزة الالكترونية بشكل عام، يعني أن العديد من الشباب في تلك المرحلة العمرية المهمة لا يحصلون على القسط الكافي من النوم.

ويقول الباحثون إن المراهقين بحاجة إلى قسط من النوم لمدة تسع ساعات يوميا للقيام بمهامهم والتمتع بصحة جيدة.

وقال روسيل فوستر البروفيسور في علم الأعصاب المتعلقة بالساعة البيولوجية في جامعة أكسفورد البريطانية إن "النوم مهم بشكل أساسي ولكن رغم ذلك يتم تجاهله إلى حد كبير كجزء من الحياة البيولوجية لنا".

وأضاف الأستاذ الجامعي، كما ذكرت شبكة "بي بي سي"، "فيما يتعلق بالمراهقين، فأن النوم يعزز بصورة هائلة نوعية الحياة، والأداء التعليمي لأولادنا البالغين".

ولفت البروفيسور البريطاني، الأنظار إلى سهر الشباب لساعات متأخرة من الليل في مقاهي الإنترنت ومراكز ألعاب الكومبيوتر، ما يؤثر بشكل أساسي على ساعات نومهم وتحصيلهم الدراسي، محذرة من أن السهر أمام الأجهزة الإلكترونية، يعزز من سلوك المراهقين مثل نشاط طائر البوم خلال ساعات الليل.

أما الخبيرة النفسية "جين أنسيل" فقد أسست "سليب إسكتلند"، وهي منظمة خيرية لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على الالتزام بمعايير للنوم الجيد، ولكن مع زيادة عمل المنظمة بدأت تبحث في سلوك المراهقين في المدارس.