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حبس سائق 15 يوما لاتهامه بقتل ضابط بجهاز سيادي بالمعاش في المقطم

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حبس سائق 15 يوما لاتهامه بقتل ضابط بجهاز سيادي بالمعاش في المقطم حبس سائق 15 يوما لاتهامه بقتل ضابط بجهاز سيادي بالمعاش في المقطم

 

أرشيفية

أمر إسلام صقر مدير نيابة المقطم برئاسة محمد صلاح بحبس أحمد . م 35 سنة سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بقتل ضابط بالمخابرات على المعاش ، كما امرت النيابة بإنتداب الادلة الجنائية لإخذ عينة من الدماء الموجودة بالشقة ومضاهتها بعينة من دماء المجنى عليه ، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .
> كشفت تحقيقات إسلام صقر مدير نيابة المقطم عثور زوجة المجنى عليه ممدوح دسوقى 60 سنة بالمعاش و كان يعمل ضابط بجهاز المخابرات غارقا فى دمائه داخل شقته بمنطقة المقطم ومصاب ب4 طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد أودت بحياته ، ولم تتهم الزوجة أحد فى محضر الشرطة ، حيث اسفرت تحريات الاجهزة الامنية عن ضلوع أحمد . م يعمل سائق ومقيم بمنطقة الساحل ، وكان يتردد على المجنى عليه .
> كما كشفت معاينة النيابة عن سرقة جهاز تليفون وكاميرا وتبين أن مصوغات زوجة المجنى عليه لم تتعرض للسرقة .
> كما قامت النيابة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية حيث قام المتهم بتمثيل الجريمة امام النيابة .

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