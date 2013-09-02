حبس سائق 15 يوما لاتهامه بقتل ضابط بجهاز سيادي بالمعاش في المقطم

أمر إسلام صقر مدير نيابة المقطم برئاسة محمد صلاح بحبس أحمد . م 35 سنة سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بقتل ضابط بالمخابرات على المعاش ، كما امرت النيابة بإنتداب الادلة الجنائية لإخذ عينة من الدماء الموجودة بالشقة ومضاهتها بعينة من دماء المجنى عليه ، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

> كشفت تحقيقات إسلام صقر مدير نيابة المقطم عثور زوجة المجنى عليه ممدوح دسوقى 60 سنة بالمعاش و كان يعمل ضابط بجهاز المخابرات غارقا فى دمائه داخل شقته بمنطقة المقطم ومصاب ب4 طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد أودت بحياته ، ولم تتهم الزوجة أحد فى محضر الشرطة ، حيث اسفرت تحريات الاجهزة الامنية عن ضلوع أحمد . م يعمل سائق ومقيم بمنطقة الساحل ، وكان يتردد على المجنى عليه .

> كما كشفت معاينة النيابة عن سرقة جهاز تليفون وكاميرا وتبين أن مصوغات زوجة المجنى عليه لم تتعرض للسرقة .

> كما قامت النيابة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية حيث قام المتهم بتمثيل الجريمة امام النيابة .