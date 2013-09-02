"هانكوك الكورية" تورد الإطارات الأصلية لسيارات مرسيدس إس

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن شركة صناعة الإطارات الكورية الجنوبية هانكوك وقعت اتفاقا مع شركة دايملر العملاقة لتقديم الإطارات الأصلية للسيارة الجديدة "مرسيدس إس" التى تنتجها الشركة الألمانية.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هى المرة الأولى التى توقع فيها الشركة الكورية اتفاق شراكة مع شركة صناعة السيارات الفارهة فى ألمانيا.

وقال سوه سيونج هوا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "هانكوك تاير"، إن "الاتفاق يعنى أننا أصبحنا شركة لها جودتها المعترف بها فى سوق الإطارات العالمية".

يذكر أن هانكوك هى سابع أكبر شركة لإنتاج الإطارات فى العالم من حيث المبيعات، وتورد إطاراتها حاليا إلى "بي.إم دبليو" الألمانية للسيارات الفارهة، وإلى منافستها الألمانية أيضا "أودى"، إلى جانب "تويوتا موتور كورب" و"نيسان" اليابانيتين.

وذكرت هانكوك أنها تنتج أكثر من 94 مليون إطار سنويا، وتصدر إنتاجها إلى حوالى 180 دولة فى أنحاء العالم.