محافظ القاهرة: 700 ألف جنيه تكلفة مركز خدمة مواطنى حى مصر الجديدة

قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إنه جاء وزملاؤه فى الحكومة كخادمين للمصريين، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسهل للمواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح المركز خدمة المواطنين بحى مصر الجديدة بحضور الوزير هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأسابيع القادمة ستشهد التعاون مع الوزارة لإنشاء مراكز خدمة للمواطنين بكافة أحياء محافظة القاهرة، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء مركز خدمة المواطنين مصر الجديدة تكلفة 700 ألف جنيه، وأن محافظة القاهرة بها 16 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين من 36 حيا، وهو ما يتطلب إنشاء مراكز تكنولوجية فى باقى الإحياء.