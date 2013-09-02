ما أسباب التشنج الحرارى عند الأطفال؟

تتعرض الأطفال لبعض التشنجات، وتختلف أسبابها، ومن تلك التشنجات ما يعرف بالتشنج الحرارى.. فما هو التشنج الحرارى عند الأطفال وما أسباب حدوثه؟

يوضح الدكتور شريف عبد العال، استشارى أمراض الأطفال وأمين الجمعية المصرية لطب الأطفال، أن التشنج يعنى حدوث بعض الانقباضات بالعضلات بشكل لا إرادى، وقد يتسبب فى ضيق بالتنفس وفى فقدان الوعى.

> ويبين أن هناك ما يعرف بالتشنج الحرارى يحدث نتيجة لتعرض الطفل لارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

وعند ارتفاع درجة حرارة الطفل يفقد كميات كبيرة من السوائل والأملاح المعدنية الموجودة بجسمه، مما يتسبب فى حدوث التشنج.

ويقول الدكتور شريف، إنه يجب التفريق هنا بين التشنج الحرارى الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم للطفل بشكل ملحوظ، وبين التشنج الناتج من الإصابة بالصرع.

ويشير إلى أنه فى حالة اكتشاف وجود ارتفاع فى درجة الحرارة للطفل يجب فورا معالجته عن طريق بعض الأدوية الخافضة للحرارة، مع تغيير ملابسه، مع خفض الحرارة بالطرق التقليدية، منها الكمادات وإذا ما كان الطفل فوق الأسبوع الـ 38 يمكن أن تعطى له حمام مياه فاترة مع خافض الحرارة.

ويؤكد الدكتور شريف على أهمية أن تكون الأم متابعة جيدة لتحركات رضيعها، خاصة أن الطفل الرضيع قد لا تظهر عليه حركات التشنج بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن التشنج الحرارى قد يؤدى فى حالة إهماله إلى الإصابة ببعض نوبات الصرع، لذا يجب خفض حرارة الطفل بشكل سريع فور حدوثها لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.