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ضبط 1.5 مليون قرص مخدر بأحد أكمنة المنوفية‎

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ضبط 1.5 مليون قرص مخدر بأحد أكمنة المنوفية‎ ضبط 1.5 مليون قرص مخدر بأحد أكمنة المنوفية‎

صورة ارشيفيه

تمكنت مباحث المنوفية اليوم من ضبط سيارتين بداخلهما كميات كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بأحد الأكمنة المرورية بطريق الزراعي السريع بالقرب من مدينة قويسنا فيما تمكن مستقلى السيارات من الهرب وترك الحمولات، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء “سعيد توفيق” مدير امن المنوفية إخطارا من اللواء “مجدي سابق” حكمدار المنوفية يفيد بضبط سيارتين رقم ق ع ب 7685 وبداخلها 35 كرتونه بما يعادل 840 ألف قرص، والسيارة رقم 162977 نقل غربية وبداخلها 30 كرتونه بما يعادل 720 ألف قرص، وعثر بداخل السيارتين على بطاقتي كل من “عاطف عبد المقصود بدر” 54 سنة صاحب مطبعة وبالكشف عنه ثبت انه مطلوب فى 3 قضايا و”محمد فهمي على”. و تم تحرير محضر يحمل رقم 2428 جنح قويسنا وباشرت النيابة التحقيقات.

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