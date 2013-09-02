رئيس مركز ومدينة الداخلة ينفي تسمم 5 من ملاحظي الثانوية العامة

نفى “سيد محمود” رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، خبر نشر تعرض 5 من ملاحظى الثانوية العامه للتسمم بلجنة مدرسة موط الثانوية بنات بمركز الداخلة.

وقال أن 2 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة موط الثانوية بنات بمركز الداخلة تعرضا لحالة من الإعياء، وقام ثلاثة من زملائهم المراقبين بنقلهم إلي مستشفي الداخلة المركزي لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، والذي تبين بعد الكشف الطبي اللازم بأنهم يعانون من “مغص كلوي فقط” وليس حالة تسمم واستقرت الحالة الصحية للمراقبين.

وأكد محمود أنه علي الفور صرح الطبيب المعالج بإعطاء المراقبين تصاريح خروج من المستشفي الذي لم يدم بقائهم فيها أكثر من 3 ساعات و أوضح محمود بأن المراقبين قاموا بعد ذلك بممارسة عملهم علي أكمل وجه ولا يوجد ما يؤثر علي سير عملية الامتحانات داخل اللجان.