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اعتصام فى بلدة لبنانية احتجاجا على توقيف عدد من أبنائها فى سوريا

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اعتصام فى بلدة لبنانية احتجاجا على توقيف عدد من أبنائها فى سوريا اعتصام فى بلدة لبنانية احتجاجا على توقيف عدد من أبنائها فى سوريا

نفذت مجموعة من أبناء بلدة "مجدل عنجر" فى سهل البقاع شرقى لبنان، اليوم الاثنين، اعتصاما فى ميدان البلدة احتجاجا على توقيف الجيش النظامى السورى 13 شخصا من أبناء البلدة.

وكانت محطة إخبارية سورية قد أذاعت أن الجيش السورى ألقى القبض على مجموعة من بلدة "مجدل عنجر" اللبنانية كانت تقاتل إلى جانب المسلحين فى سوريا.

من ناحية أخرى، وقع إشكال بين نازحين سوريين يقيمون فى إحدى المزارع ببلدة سعد نايل بالبقاع وأحد أبناء البلدة تعرض للضرب على أيدى النازحين.

واستعان الموطن المعتدى عليه بأبناء بلدته وحدث شجار تخلله عراك وتدافع بالأيدى وعلى الفور توجهت دورية للجيش اللبنانى لمكان الأشكال وفضته وتم توقيف حوالى 25 شخصا من النازحين.

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