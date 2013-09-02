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كمين شرطة يحررمهندس ميكانيكي من قبضة خاطفيه بسوهاج

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كمين شرطة يحررمهندس ميكانيكي من قبضة خاطفيه بسوهاج كمين شرطة يحررمهندس ميكانيكي من قبضة خاطفيه بسوهاج

نجحت إحدى اللجان الأمنية  المتمركزة أمام استراحة  مدير أمن سوهاج  فى تحرير مهندس من قبضة خاطفيةأ وذلك أثناء مرور إحدى السيارات الملاكى ماركة سكودا أوكتافيا رقم 24468 بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج .

حيث فوجئ قائد السيارة بإحدى اللجان الأمنية بالشارع فحاول الهرب بالعودة  للخلف لكنه فشل وأسرع بالسيارة إلى أحد الشوارع الجانبية وغادر السيارة مسرعاً وبصحبتة آخر وتركوا السيارة وبداخلها أحد المواطنين .

وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على اللجنة الأمنية التى بادلتهم إطلاق النيران وتقوم أجهزة الأمن الأن بمطاردتهم لمحاولة القبض عليهم وبفحص السيارة والشخص الموجود بداخلها تبين أنه مهندس ميكانيكا يدعى فتحى منير دوس 63 عام .

صاحب معرض المهندس للاجهزة الكهربائية بسوهاج واكد انة عند مغادرة منزلة صباح اليوم وبحوزتة مبلغ مالى كبير قام الشخصين المذكورين باختطافة واقتيادة داخل سيارتة وعندما فوجئوا باللجنة الأمنية حاولوا الهرب به ففشلوا  مما دفعهم إلى مغادرة السيارة وتركه بداخلها والهروب من أجهزة الأمن وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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