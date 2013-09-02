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"الشريرة" أحدث أفلام النجمة أنجيلينا جولي

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"الشريرة" أحدث أفلام النجمة أنجيلينا جولي "الشريرة" أحدث أفلام النجمة أنجيلينا جولي

كتب : أ ش أ الإثنين 02-09-2013 09:50

كشفت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائى، عن الصور الأولية لأحدث أفلامها بعنوان "الشريرة" التى تلعب بطولته النجمة الشهيرة أنجيلينا جولى، والمأخوذة قصته عن رواية "الجميلة النائمة".

وتجسد أنجيلينا فى هذا الفيلم دور الساحرة الشريرة، ما أدى إلى رعب أطفالها منها ومن هذه الشخصية الغريبة عليهم، ما عدا ابنتها فيفيان البالغة من العمر خمس سنوات، والتى تشارك والدتها فى التمثيل، والذى سوف يرى النور فى الصيف القادم.

واستطاعت النجمة الجديدة تعلم فن التمثيل من والدتها التى ساعدتها فى تقديم أول أدوارها.

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