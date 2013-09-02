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"جنازة" جدة "ريهانا" تضع المطربة الأمريكية في "القائمة السوداء"

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"جنازة" جدة "ريهانا" تضع المطربة الأمريكية في "القائمة السوداء" "جنازة" جدة "ريهانا" تضع المطربة الأمريكية في "القائمة السوداء"

كتب : أ ش أ الإثنين 02-09-2013 09:53

اتهمت المطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا بعدم الالتزام بدفع ما عليها من المبلغ الذى يصل قيمته إلى 11 ألف و500 يورو لم تسدد منها غير ربع المبلغ فقط لإحدى شركات المخصصة للجنازات.

وهذا المبلغ كانت المطربة قد أنفقته فى يوليو من العام الماضى عندما توفيت جدتها فى جزيرة "بارباد" مسقط رأس الفنانة، حيث قامت بتنظيم إجراء الجنازة التى شملت صوانا كبيرا وشاشات عملاقة لعرض تفاصيل الجنازة وباقات من الزهور، وبعد عام قامت الفنانة بتسديد ربع فاتورة الحساب ولم تبدى استعدادها لتسديد باقى المبلغ، ما جعل الشركة ترفع عليها دعوة فى المحكمة وتضعها فى القائمة السوداء.

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