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«طالبان» تتبنى استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان قرب الحدود الباكستانية

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«طالبان» تتبنى استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان قرب الحدود الباكستانية «طالبان» تتبنى استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان قرب الحدود الباكستانية
شنت مجموعة من عناصر «طالبان»، صباح الإثنين، هجوما على قاعدة أمريكية في شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية، على ما أفاد مسؤولون محليون. وقال أحمد ضياء، المتحدث باسم سلطات ولاية نانجرهار، إن مجموعة من الانتحاريين هاجمت قاعدة أمريكية مشيرا إلى مواجهات لا تزال جارية، وتبنى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الهجوم في بيان. من جهته قال المكتب الصحفي التابع لقوات الحلف الأطلنطي في أفغانستان «إيساف»: «وقعت عدة انفجارات قرب قاعدة ـجنبية في ولاية نانجرهار»، دون أن يؤكد ما إذا كان الهجوم لا يزال جاريا. وتابعت قوات الائتلاف «لم يقتل أي من عناصر (إيساف) إثر الحادث ونقوم حاليا بتقييم الوضع».

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