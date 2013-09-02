هل السكر يؤثر على الكبد؟

تشير الدراسات الحديثة إلى أن مصر من أكثر عشر دول حول العالم، فى نسب الإصابة بالسكر، كما أن الدراسات تؤكد أيضا أن أكباد المصريين تعانى من مختلف الأمراض كالفيروسات الكبدية وتليف الكبد وسرطان الكبد أيضا.

فهل هناك علاقة بين الكبد والسكر وهل مريض السكر يؤثر على كفاءة الكبد ؟

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة، وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد إلى أن مرض السكر يؤثر على كل أعضاء الجسم، ويحدث خلل فى الأوردة والشرايين الموجودة بالجسم ويجعل بها ترسبات دهنية تتسبب فيما بعد بالإصابة بالكبد الدهنى.

> ويشير إلى أن عدم الانتظام فى مستوى السكر والأنسولين فى الجسم، يجهد الكبد بصورة كبيرة، خاصة أن خلايا الكبد هى المكان الأساسى الذى تستخدمه الهرمونات لتنظيم مستوى السكر فى الدم.

ويقول دكتور وائل إن الكبد هو مخزن لمادة الجليكوجين وهى الشكل المخزن للسكر فى الجسم، وعندما يحدث اضطرابات فى السكر هبوطا يفرز الكبد تلك المادة ومع تكرار الهبوط يجهد الكبد.

ويبين أيضا أن الأدوية التى يتناولها مريض السكر تؤثر بشكل كبير على خلايا الكبد بشكل سلبى.

وللوقاية من ذلك ينصح دكتور وائل، بضرورة تنظيم نسب السكر فى الجسم، كما يجب الالتزام بمعدل الأدوية وعدم تناولها إلا باستشارة الطبيب المختص، ويفضل مناقشة الطبيب عما إذا كانت الأدوية تؤثر على نشاط الكبد أم لا.