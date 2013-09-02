شرطة أبوظبي تدعو ذوي الإعاقة للتسجيل وتحديث بياناتهم في خدمة "5999"

دعت شرطة أبوظبي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التسجيل أو تحديث بياناتهم لدى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك لإدراجها في نظام مشروع خدمة الرسائل النصية (5999) الذي يتيح لهذه الفئة طلب المساعدة عن طريق تبليغ غرفة العمليات في حال تعرضهم لحوادث أو طلب المساعدة على مدار الساعة .

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أطلقت خدمة الرقم ( 5999) لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصيّة القصيرة " اس ام اس "المرتبطة بـ«غرفة العمليات»، ، بالتنسيق مع مؤسسة «زايد العليا» للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

> يشار إلى أن غرفة عمليات شرطة أبوظبي تعاملت خلال النصف الأول من العام الجاري مع 100 بلاغا تلقتها من فئة ذوي الإعاقة عبر الرسائل النصية من خلال " 5999" وقدمت الخدمات المطلوبة لهذه الفئة.

وقال المقدم ناصر المسكري مدير إدارة العمليات في شرطة أبوظبي ، إن مشروع خدمة "5999" للمعاقين من مشاريع التواصل مع هذه الفئة في حال تعرضها لحوادث أو حالات طارئة ، وتسهم الخدمة في تطوير العمل الشرطي وتلبية احتياجات المستفيدين منها .

> وذكر أنه تم التنسيق مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بشأن إعداد متطلبات النظام التي تتوافق مع فئات المعاقين ، لتتطابق مع متطلباته وتصميمه الذي تم بالتعاون مع إدارتي تقنية المعلومات والاتصالات ، وترخيص الآليات والسائقين ،وربطه بخدمة 5999 للرسائل النصية في غرفة العمليات المركزية للتعامل مع البلاغات الواردة من فئات المعاقين ، وتقديم المساعدة لهم .

وقال إن المشروع يتوافق مع منهجية تسويق الخدمات، و يهدف إلى المساهمة في تحسينها وتطويرها، وسرعة التواصل مع فئة المعاقين وتلبية احتياجاتهم، وسرعة وصول عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحدث، وأعطاء الأهمية لحوادث وبلاغات تلك الفئة.

وشرح طريقة التواصل مع المستخدمين بإرسال رسالة نصية " اس ام اس " على الرقم "5999" للإبلاغ عن الحوادث والحالات المرضية، على أن يوضح فيها نوع البلاغ والمكان، ونوع الإصابة، وتتسلم غرفة العمليات للرسائل عن طريق برنامج مخصص لهذه الغاية مزود بقاعدة بيانات تشمل جميع فئات المعاقين المسجلين لدى " مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، في ما تتعامل غرفة العمليات مع البلاغات بتصنيفها " جنائية او مرورية " وتحريك الدورية إلى مكان الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة.