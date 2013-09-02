أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة أبوظبي تدعو ذوي الإعاقة للتسجيل وتحديث بياناتهم في خدمة "5999"

Google+ Print
شرطة أبوظبي تدعو ذوي الإعاقة للتسجيل وتحديث بياناتهم في خدمة "5999" شرطة أبوظبي تدعو ذوي الإعاقة للتسجيل وتحديث بياناتهم في خدمة "5999"

 دعت شرطة أبوظبي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التسجيل أو تحديث بياناتهم لدى مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك لإدراجها في نظام مشروع خدمة الرسائل النصية (5999) الذي يتيح لهذه الفئة طلب المساعدة  عن طريق تبليغ غرفة العمليات في حال تعرضهم لحوادث أو طلب المساعدة على مدار الساعة .

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أطلقت خدمة الرقم ( 5999)  لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصيّة القصيرة " اس ام اس "المرتبطة بـ«غرفة العمليات»، ، بالتنسيق مع مؤسسة «زايد العليا» للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.
> يشار إلى أن غرفة عمليات شرطة أبوظبي تعاملت خلال النصف الأول من العام الجاري مع 100 بلاغا تلقتها من فئة ذوي الإعاقة عبر الرسائل النصية من خلال " 5999" وقدمت الخدمات المطلوبة لهذه الفئة.

وقال المقدم ناصر المسكري مدير إدارة العمليات في شرطة أبوظبي ، إن مشروع خدمة "5999" للمعاقين من مشاريع التواصل مع هذه الفئة في حال تعرضها لحوادث أو حالات طارئة ، وتسهم الخدمة في تطوير العمل الشرطي وتلبية احتياجات المستفيدين منها .
> وذكر أنه تم التنسيق مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بشأن إعداد متطلبات النظام التي تتوافق مع فئات المعاقين ، لتتطابق مع متطلباته وتصميمه الذي تم بالتعاون مع إدارتي تقنية المعلومات والاتصالات ، وترخيص الآليات والسائقين ،وربطه بخدمة 5999 للرسائل النصية في غرفة العمليات المركزية للتعامل مع البلاغات الواردة من فئات المعاقين ، وتقديم المساعدة لهم .

وقال إن المشروع يتوافق مع منهجية تسويق الخدمات، و يهدف إلى المساهمة في تحسينها وتطويرها، وسرعة التواصل مع فئة المعاقين وتلبية احتياجاتهم، وسرعة وصول عناصر الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحدث، وأعطاء الأهمية لحوادث وبلاغات تلك الفئة.

وشرح طريقة التواصل مع المستخدمين بإرسال رسالة نصية " اس ام اس " على الرقم "5999" للإبلاغ عن الحوادث والحالات المرضية، على أن يوضح فيها نوع البلاغ والمكان، ونوع الإصابة، وتتسلم غرفة العمليات للرسائل عن طريق برنامج مخصص لهذه الغاية مزود بقاعدة بيانات تشمل جميع فئات المعاقين المسجلين لدى " مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، في ما تتعامل غرفة العمليات مع البلاغات بتصنيفها " جنائية او مرورية " وتحريك الدورية إلى مكان الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية