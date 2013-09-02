أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

التفاصيل الكاملة لسقوط «حبارة» منفذ «مذبحة رفح الثانية»

Google+ Print
التفاصيل الكاملة لسقوط «حبارة» منفذ «مذبحة رفح الثانية» التفاصيل الكاملة لسقوط «حبارة» منفذ «مذبحة رفح الثانية»

كتب : الوطن الإثنين 02-09-2013 09:02

15 مدرعة وطائرة أباتشى شاركت فى عملية القبض عليه.. وضبط 37 إرهابياً شاركوا فى الهجوم على قوات الجيش والشرطة بسيناء

مكالمة هاتفية من مجهول لضابط على هاتفه المحمول كانت كل ما تحتاجه قوات أمن شمال سيناء لإسقاط عادل حبارة، أخطر إرهابى فى أرض الفيروز، الذى عُرف إعلاميا بـ«رجل القاعدة»، بعد أن تتبعته قوات الشرطة من رفح إلى العريش لتلقى القبض عليه داخل محل بويات. ويتزعم «حبارة» جماعة «أنصار الجهاد فى سيناء»، التى أسسها فى 2012، وهى جماعة لا تتبع تنظيم القاعدة بشكل مباشر، لكنها تحمل نفس الأفكار والعقيدة وتعتمد على العنف المسلح لإقامة الخلافة من سيناء، وسبق أن بايعت أيمن الظواهرى ليكون خليفة للمسلمين. وقال مصدر أمنى: إن «حبارة»، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية تفجيرات «طابا» عام 2004، اعترف أنه كان قائد عملية مذبحة رفح الثانية، وقال إنه قيّد الجنود وأطلق النار عليهم هو ومجموعته. وترتبط «أنصار الجهاد» بعلاقة وثيقة مع «جيش الإسلام» الفلسطينى وزعيمه ممتاز دغمش، الذى يساندهم بالسلاح والمقاتلين، وأكدت مصادر جهادية أن عناصر التنظيم تلقوا تدريباً عسكرياً وقتالياً على مستوى عالٍ من الكفاءة، فى منطقة «تل سلطان» بقطاع غزة. قد لا تمثل عملية القبض على «حبارة» نهاية عاجلة للإرهاب فى سيناء ما بقيت عناصر من أبناء القبائل حرة طليقة إلا أنها الخطوة الأهم فى اتجاه استعادة الأمن والاستقرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي