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القبض على 30 متهم باقتحام قسم شرطة إبشواي فى حملة أمنية بالفيوم

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القبض على 30 متهم باقتحام قسم شرطة إبشواي فى حملة أمنية بالفيوم القبض على 30 متهم باقتحام قسم شرطة إبشواي فى حملة أمنية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

ألقت قوات الأمن بالفيوم القبض على 30 شخصا من بينهم عدد من المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين وبعض العناصر المتهمة بإقتحام قسم شرطة إبشواى وإضرام النيران فيه وعدد من المسجلين خطر فى حملة مكبرة قامت بها على مركز ومدينة إبشواى وبعض القرى التابعة له.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هم الدكتور أسامه أبو ستيت، وعبد التواب سعودى، وشقيقه محمد، و أحمد محمد أحمد الحصاوى، و السيد مصطفى السيد، و شقيقه طه.

كما ألقت الحملة القبض 24 آخرين من بينهم 3 مسجلين خطر، وعدد من الذين اخترقوا قرار حظر التجوال أثناء عمليات المداهمات، وعدد من المتهمين باقتحام قسم شرطة إبشواى وإضرام النيران فيه، كما داهمت الحملة بعض منازل الكوادر الإخوانية فى عدد من القرى التابعة للمركز ولكنها لم تلقى القبض عليهم لعدم تواجدهم بمنازلهم.

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