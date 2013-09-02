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القنصل المصري في ليبيا يتعرض للاعتداء من قبل مسلحين وسرقة سيارته

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القنصل المصري في ليبيا يتعرض للاعتداء من قبل مسلحين وسرقة سيارته القنصل المصري في ليبيا يتعرض للاعتداء من قبل مسلحين وسرقة سيارته
تعرض القنصل المصري بالعاصمة الليبية طرابلس للاعتداء من قبل مسلحين مجهولين وسرقة سيارته، ما أدّى إلى إصابته بكدمات وجروح سطحية. وقالت مصادر رفيعة المستوى، بالسفارة المصرية بطرابلس، إن المسلحين أخرجوا القنصل المصري من سيارته تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء توقفه بحي «الأندلس» لشراء بعض المستلزمات، وأشار إلى أن المسلحين فروا بالسيارة بعد سرقتها وإصابة القنصل، لافتا إلى أنه تم نقل القنصل إلى المستشفى للعلاج من الكدمات والجروح. وأوضح المصدر أن قوات الأمن الليبية عثرت على السيارة الخاصة بالقنصل، بمنطقة «كشلاف» بجوار المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس. يذكر أن نائب السفير المصري بطرابلس كان قد تعرض لمحاولة سرقة الأسبوع الماضي، حيث قام مجهولون بتحطيم الزجاج الجانبي لسيارته وبعثرة محتوياتها أثناء وقوفها أمام أحد الفنادق الشهيرة بطرابلس. 

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