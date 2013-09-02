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نجمتان تتألَّقان بفستان من زهير مراد ... من الأجمل؟

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نجمتان تتألَّقان بفستان من زهير مراد ... من الأجمل؟ نجمتان تتألَّقان بفستان من زهير مراد ... من الأجمل؟

لاشكَّ أنَّ أزياء المصمم اللبنانيّ زهير مراد تجذب أنظار النَّجمات العربيَّات والعالميَّات، وهذا الشيء يجعلهنَّ يقعن في فخ الإطلالات المكررة دومًا.

حيث شاهدنا في مهرجان "فينيس" السينمائيّ عارضة الأزياء الإيطاليَّة Vanessa Hessler بفستان أسود مبطَّن باللحميّ من زهير مراد لمجموعة resort 2014 ، وقد نسَّقته مع خاتم ماسيّ وحقيبة سوداء أنيقة، كما ارتدت الممثِّلة البريطانيَّة Lily Collins نفس الفستان بنسخته القصيرة خلال جولة الترويج لفيلمها الجديد لتحصل على إطلالة أنيقة وعصريَّة كعادتها.

أي النَّجمتين أحسنت ارتداء هذا التصميم الأنيق من مصممنا المبدع زهير مراد برأيك؟

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سيدتي