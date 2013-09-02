أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بدء تفعيل نظام الخدمات الالكترونية بجامعة الطائف

Google+ Print
بدء تفعيل نظام الخدمات الالكترونية بجامعة الطائف بدء تفعيل نظام الخدمات الالكترونية بجامعة الطائف

 عكاظ (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عن بدء التطبيق الفعلي لنظام إجراءات سير العمل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها العمادة وإدارة التشغيل والصيانة.وتشمل الخدمات المقدمة طلب حساب جديد على الجامعة، وطلب نقل لقاءات عبر الاتصال المرئي، وطلب مواد متعلقة بالحاسب الآلي، وخدمات إضافة وتعديل، وإعلان محتوى على موقع الجامعة، وطلب خدمة الدعم الفني للحاسب الآلي والصيانة.وبينت إدارة الجامعة أنه لن يتم قبول أي طلب يدوي يتعلق بإحدى الخدمات المذكورة بدءا من الأول من شهر ذي القعدة المقبل ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على موقع الجامعة (http://www.tu.edu.sa).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه