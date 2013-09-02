بدء تفعيل نظام الخدمات الالكترونية بجامعة الطائف

عكاظ (الطائف)
أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة تقنية المعلومات عن بدء التطبيق الفعلي لنظام إجراءات سير العمل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها العمادة وإدارة التشغيل والصيانة.وتشمل الخدمات المقدمة طلب حساب جديد على شبكة الجامعة، وطلب نقل لقاءات عبر الاتصال المرئي، وطلب مواد متعلقة بالحاسب الآلي، وخدمات إضافة وتعديل، وإعلان محتوى على موقع الجامعة، وطلب خدمة الدعم الفني للحاسب الآلي والصيانة.وبينت إدارة الجامعة أنه لن يتم قبول أي طلب يدوي يتعلق بإحدى الخدمات المذكورة بدءا من الأول من شهر ذي القعدة المقبل ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول على موقع الجامعة (http://www.tu.edu.sa).