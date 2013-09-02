وظائف إدارية وصحية بجامعة الطائف

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف أمس عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لغير الموظفين عدا منسوبي الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط النظامية، وشغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين.وبينت الجامعة أن طريقة تقديم الطلبات تتم آليا على الرابط المخصص للمسابقة WWW.TU.EDU.SA، وبأن فترة التسجيل الآلي تبدأ عبر الموقع اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتنتهي يوم الخميس 6/11/1434هـ الساعة الثانية ظهرا.وستتم مطابقة المستندات من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا بمبنى الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالحوية للرجال، وبمقر الطالبات بحي قروى بالطائف للنساء، اعتبارا من يوم الأحد الذي يليه (9/11/1434هـ) إلى نهاية دوام يوم الخميس 13/11/1434هـ.وأوضحت الجامعة أن المستندات المطلوب إحضارها هي أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها من الموقع بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص من صاحب الطلب، وصورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة، وصورة من شهادات الخبرة العملية مع الأصل للمطابقة ويشترط للخبرات غير الحكومية إحضار بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحا به مسمى الوظيفة ومحددا به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.ونوهت الجامعة بأنه لا يقبل استلام أي طلب لم يتم تسجيله بالموقع، ولا يقبل استلام أي طلب تختلف المعلومات المسجلة بالموقع عن واقع المستندات التي أحضرها ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك، ولا يقبل استلام أي طلب يرد متأخرا بعد نهاية فترة تسليم المستندات حتى لو سبق تسجيله بالموقع.