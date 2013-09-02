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شهود: انفجار داخل إسرائيل قرب الحدود مع مصر

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شهود: انفجار داخل إسرائيل قرب الحدود مع مصر شهود: انفجار داخل إسرائيل قرب الحدود مع مصر

كتب : الأناضول الإثنين 02-09-2013 08:24

وقع انفجار، مساء أمس، داخل إسرائيل في نقطة قريبة من الأراضي المصرية إلى الشرق من معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود، أن دوي انفجار قوي تم سماعه شرق معبر كرم أبو سالم قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم تحدثت عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السياج العازل حول قطاع غزة في "ناحل عوز" لدى مرور دورية عسكرية، لكن التفجير لم يصب الدورية ولم تقع أضرار ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين بأذى.

وحتى صباح اليوم لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول ما سمعه شهود العيان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير.

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