«نتنياهو» يؤكد استعداد بلاده لأى سيناريو محتمل فى سوريا

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 3 دقائق

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس، أن بلاده مستعدة «لأى سيناريو محتمل» فى سوريا بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما إصدار أمر بشن ضربات على سوريا والرجوع إلى الكونجرس. وقال «نتنياهو»، فى تصريحات بثتها الإذاعة العامة فى بداية الاجتماع الأسبوعى لحكومته، إن «إسرائيل مطمئنة وواثقة من نفسها ويعلم مواطنو إسرائيل أننا مستعدون لأى سيناريو محتمل». وسعى «نتنياهو» لتهدئة المخاوف فى إسرائيل من قيام نظام «الأسد» أو حليفه «حزب الله» اللبنانى بمهاجمة إسرائيل كرد على أى ضربة أمريكية على سوريا. وأضاف: «لدى أعدائنا أسباب وجيهة للغاية لكى لا يختبروا قوتنا»، مشيراً إلى «أنهم يعلمون لماذا». فيما استمرت حالة التأهب العليا التى أعلنت قبل بضعة أيام من قِبل جيش الدفاع الإسرائيلى على خلفية تطورات الملف السورى وذلك رغم إعلان «أوباما» أن الضربة العسكرية الأمريكية ضد سوريا لن تتم إلا بعد الحصول على مصادقة الكونجرس عليها.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن إسرائيل أبقت على إجراءات الاستنفار، كما أنها أعلنت، أمس، عن فتح أربعة مواقع جديدة لتوزيع الكمامات الواقية من الغازات السامة. كما أشارت قيادة المنطقة الشمالية إلى أن منظومات الصواريخ، من منظومة باتريوت والقبة الحديدة ومنظومات الدفاع الجوى التابعة لسلاح الجو، ستبقى فى حالة استنفار، إلى جانب استنفار القوات البرية والبحرية على طول الحدود مع الجولان وعرض البحر، كما أن حالة الاستنفار تشمل أيضاً القوات فى وسط إسرائيل.