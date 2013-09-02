«مرسى» يصرخ أثناء التحقيقات: «أنا الرئيس الشرعى.. ومش هاجاوب»

مصدر قضائى: «المعزول» أصيب بحالة من التوتر الشديد ورفض التوقيع على المحاضر

كتب : الوليد إسماعيل منذ 14 دقيقة

قال مصدر قضائى، حضر بعض جلسات التحقيق مع محمد مرسى، داخل مقر احتجازه، أنه «مُصاب بحالة من التوتر الشديد عند قدوم فريق التحقيق إليه، لسؤاله عن الاتهامات المنسوب إليه ارتكابها».

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه «أثناء إحدى جلسات التحقيق، ظل (مرسى) يصرخ بعصبية شديدة، مردداً عبارة (أنا الرئيس الشرعى) 3 مرات، ثم قال: أنا مش هاجاوب على أى حاجة، أنا رئيسكم».

وأضاف المصدر أيضاً أن الرئيس المعزول لم يُجب على أى سؤال من الأسئلة التى وجّهها فريق التحقيق إليه، سواء داخل مقر احتجازه الأول الذى جرى التحقيق معه فيه بواسطة قاضى التحقيق فى قضية التخابر المتهم فيها مع 33 من قيادات جماعة الإخوان، فى واقعة الهروب من سجن وادى النطرون أو أثناء التحقيق الذى أُجرى معه بعد نقله إلى مكان احتجازه الجديد، من قِبل النيابة العامة فى قضية الاعتداء على متظاهرى «الاتحادية» واحتجازهم وتعذيبهم.

وأضاف المصدر أن «(مرسى) رفض كذلك التوقيع على محاضر التحقيقات، لكن ذلك لا يؤثر على قانونية التحقيقات، ويجرى إثباته فى محضر التحقيق، بامتناع المتهم عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، وكذلك رفضه التوقيع على المحاضر». وصدر فى حق «مرسى» حتى الآن قراران بالحبس لمدة 15 يوماً أحدهما من قاضى التحقيق فى قضية التخابر جرى تجديده مرة واحدة، والآخر من نيابة مصر الجديدة فى قضية «الاتحادية» على أن يجرى تنفيذ القرار الأخير بعد انتهاء الحبس فى القضية الأولى.