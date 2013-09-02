«الرئاسة» تعلن أسماء لجنة الخمسين لتعديل الدستور

«يعقوب وغنيم والبياضى وموسى والبدوى ورشوان ونصار والهلباوى وسلماوى وعاشور وأبوفجر»

كتب : أحمد البهنساوى وسماح حسن منذ 10 دقائق

قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهورى رقم 570 بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور واختصاصاتها وتحديد مكان انعقادها، وتشكل اللجنة من ممثلين عن الأزهر: وهم شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار محمد محمود عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر، ود. عبدالله النجار أستاذ بكلية الشريعة والقانون. وعن الكنيسة: الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا أنطونيوس عزيز عن بطريركية الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية.

«بدوى»: وجّهنا الدعوة إلى جميع الأحزاب الإسلامية للمشاركة ولم يستجب سوى «النور»

وعن الشباب: محمد عبدالعزيز (حركة تمرد)، وأحمد عيد (ائتلاف شباب الثورة، جبهة 30 يونيو)، ومحمود بدر (حركة تمرد)، وعمرو صلاح (ائتلاف شباب الثورة، جبهة 30 يونيو)، وعن اتحاد الكتاب المصرى: محمد سلماوى رئيس الاتحاد، وعن اتحاد النقابات الفنية: المخرج خالد يوسف، وعن قطاع الفنون التشكيلية: محمد عبلة، وعن المجلس الأعلى للثقافة: الشاعر سيد حجاب، وعن اتحاد العمال: جبالى محمد المراغى وأحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر.

وعن اتحاد نقابات الفلاحين: محمد أحمد أحمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، وممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى.

وعن نقابة المحامين: سامح عاشور نقيب المحامين. وعن الأطباء: محمد خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء. وعن نقابة المهندسين: أسامة شوقى. وعن الصحفيين: ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وعن الغرف السياحية: إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية. وعن اتحاد الغرف الصناعية د. عبلة محيى الدين المستشار بوزارة الصناعة. وعن الغرف التجارية: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد. وعن اتحاد طلاب مصر: محمد بطران. وعن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: طلعت عبدالقوى السيد. وعن المجلس القومى للمرأة: السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس.

وعن المجلس القومى لحقوق الإنسان: منى ذوالفقار. وعن «الأعلى للجامعات»: د. أحمد محمدان رئيس جامعة قناة السويس. وعن متحدى الإعاقة: حسام الدين سعد المساح.

وعن القوات المسلحة: اللواء محمد مجدى الدين بركات. وعن الشرطة: اللواء على محمد عبدالمولى مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية.

وعن التيار الإسلامى: د. بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، ود. كمال الهلباوى المفكر الإسلامى.

وعن التيار الليبرالى: السيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومحمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى. وعن التيار اليسارى: حسين عبدالرازق. وعن التيار القومى: محمد سامى رئيس حزب الكرامة.

وبالنسبة إلى الشخصيات العامة المرشحة من مجلس الوزراء: مجدى يعقوب الجراح العالمى، عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، عبدالجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، د. عمرو الشوبكى الباحث والمفكر والخبير بمركز الأهرام، ود. سعد الدين هلالى الأستاذ بجامعة الأزهر، ود. هدى الصده الأستاذة الجامعية، ود. محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، وحجاج أدول الناشط النوبى، ومسعد أبوفجر الناشط السيناوى.

وتقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الوارد إليها من لجنة الخبراء وطرحه على الحوار المجتمعى وتلقى أى مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة بإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتقوم اللجنة باختيار رئيس ونائب للرئيس ومقرر للجنة وتتولى تحديد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى، ولها أن تستعين بمن تراه وطلب الدعم اللازم لإنجاز عملها.

اللجنة تختار رئيسها وتحدد القواعد المنظمة لعملها وتجتمع فى 8 سبتمبر ومقرها «الشورى» ومدة عملها 60 يوماً

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى وتشكل أمانة فنية لمعاونة اللجنة فى أعمالها، وتشارك لجنة الخبراء بممثلين لها لبيان وجهة نظرها وإبداء ما يعن لهم من آراء ومقترحات دون أن يكون لهم صوت معدود، وتحدد يوم الأحد الثامن من سبتمبر فى الثانية عشرة ظهراً موعداً لعقد أول اجتماع للجنة.

وقال السفير إيهاب بدوى، خلال مؤتمر صحفى أمس إنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الأحزاب الإسلامية الستة ومن بينها الحرية والعدالة ولم تصل أى ترشيحات سوى من حزب النور فقط، كما تم التواصل مع المفكر الإسلامى كمال الهلباوى، ووافق على ترشيحه ضمن الشخصيات العامة.

ورداً على سؤال فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية حول هوية بعض رؤساء النقابات المهنية الذين يتبعون جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة أكد «بدوى» أنه تم اعتمادهم بصفاتهم النقابية وليست السياسية.

وأكد «بدوى» أن تشكيل اللجنة يمثل كل أطياف الشعب المصرى بمختلف انتماءاته وقال: «كلٌ سيجد نفسه ممثلاً بعضوين أو أكثر».

وأكد أنه ليست لديه معلومات حول طريقة التصويت داخل اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة هى التى ستحدد طريقة ونسبة التصويت.