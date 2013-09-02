أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

«المخابرات» تحذر الكنائس من منتحلى صفة أعضاء بالجهاز وتطالبها بالإبلاغ الفورى

Google+ Print
«المخابرات» تحذر الكنائس من منتحلى صفة أعضاء بالجهاز وتطالبها بالإبلاغ الفورى «المخابرات» تحذر الكنائس من منتحلى صفة أعضاء بالجهاز وتطالبها بالإبلاغ الفورى

كتب : مصطفى رحومة منذ 5 دقائق

أرسل جهاز المخابرات العامة، خطابات إلى الكنائس والمؤسسات المسيحية، لتحذيرها من تردّد أشخاص عليها، مدعين انتماءهم إلى المخابرات المصرية، ويحملون بطاقات تعريف مزوّرة، وطالبتهم بعدم التعامل مع أى شخص غير معروف لهم، والإبلاغ عنه فوراً، لأن أفراد المخابرات لن يزوروا الكنائس أو المؤسسات المسيحية. ونشرت الكنيسة الإنجيلية، التحذير الذى وصل إليها من المخابرات العامة، عبر الصفحة الرسمية للطائفة على «فيس بوك»، فيما قال القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية لـ«الوطن»، إن التحذير جاء من باب الحيطة لمنع أى اعتداء على الأقباط والكنائس والمؤسسات المسيحية، أو وقوعهم ضحية عمليات نصب.

فى سياق متصل، حذّرت الكنائس من عمليات النصب على الأقباط بحجة جمع تبرعات للكنائس والأقباط المتضررين من اعتداءات تنظيم الإخوان وحلفائهم بعد فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة . وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لمطرانية المنيا وأبوقرقاص، إن البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة، أكد أن الكنيسة لم تكلف أى شخص أو جهة بجمع أى تبرعات للمتضررين من أحداث العنف الأخيرة التى طالت الأقباط والكنائس التى احترقت، مضيفاً عبر صفحته على «تويتر»: «حال الرغبة فى التبرع يرجى الاتصال بالبطريركية أو مقار المطرانيات فقط».

ومن جانبها، أعلنت الكنيسة الإنجيلية أنها شكلت فى اجتماع مجلسها الملى الأخير لجنة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وعضوية نخبة من نساء ورجال الطائفة، لجمع التبرعات وتوجيهها إلى المضارين من أبناء الطائفة فى أحداث الإرهاب الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»