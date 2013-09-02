أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علاج جديد للسمنة باستخدام مركبات بعض الديدان الطفيلية

Google+ Print
علاج جديد للسمنة باستخدام مركبات بعض الديدان الطفيلية علاج جديد للسمنة باستخدام مركبات بعض الديدان الطفيلية

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة - جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج مثيرة لإحدى الدراسات التى أجراها فريق مشترك من العلماء من جامعات أمريكية وفرنسية وصينية، وتشير النتائج أن استخدام بعض المركبات التى تفرزها أنواع معينة من الديدان الطفيلية قد يمثل أملاً جديدا لعلاج الاضطرابات المصاحبة لمرض السمنة وزيادة الوزن.

وأشار خير الله إلى أن العديد من الديدان الطفيلية تقوم بإفراز مواد مضادة للالتهاب ذات تركيبة سكرية عندما تكون موجودة داخل جسم العائل، حيث تقوم هذه المواد بمساعدة الديدان على غزو الجهاز المناعى عن طريق تقليل معدل الالتهابات، ووجد العلماء خلال هذه الدراسة والتى أجريت على الفئران، أن تلك المواد السكرية لها فاعلية فى علاج اضطرابات التمثيل الغذائى المرتبطة بالسمنة، بما فى ذلك مقاومة الأنسولين وزيادة الكولسترول والدهون الثلاثية.

وأضاف خير الله أنه على الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة مدى إمكانية استخدام هذه المركبات السكرية فى علاج اضطرابات مرض السمنة لدى الإنسان، إلا أن العلماء يرون فى تلك المركبات الجديدة أملا جديداً لإنتاج أدوية يمكن استخدامها من قبل الإنسان، كما أنه هناك تفاؤل كبير لدى العلماء بإمكانية تطوير اكتشافهم الحالى ليمكنهم من إنتاج علاجات فعالة تتضمن كل الفوائد المثيرة للديدان الطفيلية بدون الحاجة إلى استخدام الديدان نفسها.

جاءت هذه النتائج فى دراسة نشرت فى وقت سابق من هذا العام، بالدورية العلمية المرموقة "Nature Medicine".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365