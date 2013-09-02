ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء من "كورونا" بالسعودية إلى 28

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن شفاء حالتين من المخالطين لمواطنين مصابين بفيروس (كورونا)، وذلك بعد يومين من الإعلان عن شفاء مصابين اثنين آخرين، الأمر الذى يرفع عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس منذ اكتشافه فى سبتمبر الماضى إلى 28 حالة مقابل تسجيل 42 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة السعودية فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى مساء الأحد، إن الحالة الأولى التى شفيت هى لمواطن فى حفر الباطن (شمال شرق) يبلغ عمره (٢٦) سنة، والحالة الأخرى لمواطنة فى الرياض (وسط) يبلغ عمرها (١٩) سنة.

وجاءت نتائج الفحوصات التى سبق أن أجريت لهما إيجابية، وقد تماثلا للشفاء، وغادرا المستشفى حيث يتمتعان بصحة جيدة، بحسب البيان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل يومين عن شفاء حالتين من المخالطين لمواطن مصاب بفيروس (كورونا) فى حفر الباطن، أحدهما يبلغ عمره (٧) سنوات، والآخر (١٦) سنة.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس منذ اكتشافه فى سبتمبر الماضى إلى 28 حالة، من بين 84 حالة إصابة تم تسجيلها، توفى منهم 42.

وحظيت محافظة "الإحساء"، شرقى المملكة، بأكبر عدد من المصابين، حيث أصيب بها 20 حالة، توفى منهم 14 منذ مايو الماضى، فيما توزعت بقية الإصابات على باقى المدن التى ظهر بها الفيروس.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس فى كل من الدمام والأحساء (شرق) وحفر الباطن (شمال شرق) وبيشة وعسير (جنوب غرب) والرياض والقصيم (وسط) والطائف وجدة والمدينة المنورة (غرب).

ويثير تسجيل إصابة بالفيروس فى المدينة المنورة، إلى جانب تسجيل حالات سابقة بالفيروس فى محافظة الطائف التى تبعد نحو 68 كلم عن مكة، مخاوف وقلق مع اقتراب موسم الحج.

كما أن ظهوره فى الإحساء وهى فى طريق القادمين إلى المملكة برا للعمرة والحج (من دول مجلس التعاون الخليجى)، وفى جدة وهى فى طريق القادمين جوا لأداء الحج يثير قلق البعض.

وكان وزير الصحة السعودى، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن منتصف الشهر الماضى انتهاء عمرة رمضان دون تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين والزوار فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واعتبر هذا التصريح بمثابة رسالة طمأنة مع اقتراب موسم الحج، ولا سيما أن السعودية تستقبل خلال رمضان ثانى أكبر الحشود من حيث العدد بعد الحشد الذى تشهده خلال الحج.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى القادمين للعمرة والحج لعام 1434هـ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض فيروس الكورونا الجديد.

وأوصت الوزارة بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسى والسكرى، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال.

ومنذ اكتشافه بالعالم فى سبتمبر الماضى تم تسجيل 106 حالة إصابة بفيروس الكورونا حول العالم منهم 84 فى السعودية وحدها.

وبلغ إجمالى المتوفين بالفيروس فى العالم 50 منهم 42 فى السعودية، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزا الأربعين من أعمارهم.

ويعد فيروس "كورونا" أو الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد، أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائى أو مضاد حيوى لعلاجه.

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