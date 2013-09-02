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مؤتمر يكشف عن 3 فوائد طبية لعقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول

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مؤتمر يكشف عن 3 فوائد طبية لعقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول مؤتمر يكشف عن 3 فوائد طبية لعقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول

كشف فريق من الباحثين الأوربيين واليابانيين والأمريكيين عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن عقاقير ستاتين "statins" الخافضة للكولسترول، وذلك خلال إحدى المؤتمرات العلمية التى عقدت مؤخراً، ومن أبرز تلك الأدوية عقار "Atorvastatin" و"simvastatin" و"Fluvastatin" و"rosuvastatin"، وذلك من خلال ثلاث دراسات علمية كبيرة منفصلة.

وأشار الباحثون أن إحدى الدراسات الحديثة التى شملت 58000 شخص، قد كشفت أن المرضى الذين حصلوا على أعلى جرعات من عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول انخفضت بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بمرض الخرف أو العته بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على أقل جرعة من هذه الأدوية.

وفى دراسة أخرى شملت تقييم أكثر من 2 مليون شخص، أشار الباحثون أن عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول تساهم فى خفض فرص الإصابة بمرض المياه البيضاء أو الكاتاراكت " Cataracts " بنسبة 20%، وهو يعد أبرز الأمراض المسببة للإصابة بالعمى وأكثرها شيوعاً ، فى حين ارتفعت النسبة إلى 50% حال بدء المريض لتلقى الجرعة العلاجية فى عمر الأربعين ، واستمرار تناولها لفترة طويلة تصل إلى 14 عام.

وبخصوص الفائدة الطبية الأخيرة لهذه الأدوية ، فقد كشفت دراسة يابانية أذيعت نتائجها خلال هذا المؤتمر، أن عقاقير الستاتين الخافضة للكولسترول تساهم فى خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية المفاجئة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الشرايين التاجية، حتى وإن كانوا يعانون من مستويات منخفضة جداً من الكولسترول منخفض الكثافة بالدم.

وأذيعت هذه النتائج فى المؤتمر العلمى السنوى لعام 2013 الذى عقدته الجمعية الأوربية لأمراض القلب، وذلك يوم أمس الموافق الحادى والثلاثين من شهر أغسطس الماصى.

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مصر 365