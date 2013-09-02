أخبار عاجلة

فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المرأة المدخنة أكثر عرضة لولادة طفل مشوه

Google+ Print
المرأة المدخنة أكثر عرضة لولادة طفل مشوه المرأة المدخنة أكثر عرضة لولادة طفل مشوه

يعرض التدخين المرأة للعديد من المشاكل الصحية التى تؤثر على مولودها وتزيد من احتمالية ولادته يعانى من بعض التشوهات الخلقية، نظرا لما تحتويه السجائر من مشاكل متعددة للمرأة الحامل وللطفل، لذا على الأم أن تعى أن التدخين يضر الطفل وتصل الخطورة إلى احتمال ولادته وهو ميت، لذا على الأم أن تكون حريصة على جنينها ووقف التدخين قبل وبعد الولادة، كما يؤكد دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: لابد أن تعى المرأة المدخنة أنها عرضة لتأثر المشيمة أسفل الرحم مما يؤدى للنزيف أو لحدوث إجهاض، وكل ذلك له تأثيرات على الجنين وقد يتسبب التدخين فى انفصال المشيمة عن الرحم، وهذا يؤدى لموت الجنين المفاجئ، وتلك عدد من الأضرار التى يمكن أن تسببها الأم لطفلها لذا عليكى وقف التدخين تماما مع ضرورة الانتباه لعدم التعرض لشخص مدخن لأن وجود هواء ممتلئ بالدخان يدخل إلى الرئة الخاصة بكى يسبب عدد من التأثيرات السلبية على الجنين، ويعرض التدخين المرأة إلى احتمالية ولادتها الطفل مبكرا.

وهذا كله يؤثر عليها تماما بالإضافة إلى ذلك فعدد كبير من الدراسات أثبتت أن الأمهات المدخنات يلدن أطفال أقل فى الوزن وعرضة للأمراض، بسبب تأثر جهاز المناعة الخاص بهم ويكونون معرضين للتوتر والقلق فى حياتهم اليومية بالإضافة إلى تضاعف احتمالية ولادة طفل مشوه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365