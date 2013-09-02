المرأة المدخنة أكثر عرضة لولادة طفل مشوه

يعرض التدخين المرأة للعديد من المشاكل الصحية التى تؤثر على مولودها وتزيد من احتمالية ولادته يعانى من بعض التشوهات الخلقية، نظرا لما تحتويه السجائر من مشاكل متعددة للمرأة الحامل وللطفل، لذا على الأم أن تعى أن التدخين يضر الطفل وتصل الخطورة إلى احتمال ولادته وهو ميت، لذا على الأم أن تكون حريصة على جنينها ووقف التدخين قبل وبعد الولادة، كما يؤكد دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: لابد أن تعى المرأة المدخنة أنها عرضة لتأثر المشيمة أسفل الرحم مما يؤدى للنزيف أو لحدوث إجهاض، وكل ذلك له تأثيرات على الجنين وقد يتسبب التدخين فى انفصال المشيمة عن الرحم، وهذا يؤدى لموت الجنين المفاجئ، وتلك عدد من الأضرار التى يمكن أن تسببها الأم لطفلها لذا عليكى وقف التدخين تماما مع ضرورة الانتباه لعدم التعرض لشخص مدخن لأن وجود هواء ممتلئ بالدخان يدخل إلى الرئة الخاصة بكى يسبب عدد من التأثيرات السلبية على الجنين، ويعرض التدخين المرأة إلى احتمالية ولادتها الطفل مبكرا.

وهذا كله يؤثر عليها تماما بالإضافة إلى ذلك فعدد كبير من الدراسات أثبتت أن الأمهات المدخنات يلدن أطفال أقل فى الوزن وعرضة للأمراض، بسبب تأثر جهاز المناعة الخاص بهم ويكونون معرضين للتوتر والقلق فى حياتهم اليومية بالإضافة إلى تضاعف احتمالية ولادة طفل مشوه.