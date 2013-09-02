مصادر: ولى عهد أبوظبى يتعهد بتقديم 2 مليار دولار مساعدات لمصر

كتب : أحمد البهنساوى وأحمد عبدالعظيم وحسن حسين منذ 15 دقيقة

أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى وزير الدفاع، أبدى استعداده لدعم مصر مالياً فيما يتعلق بشراء أسلحة خاصة بالقوات المسلحة المصرية. وأضاف المصدر أن ولى العهد أكد للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، خلال استقباله أمس بمطار القاهرة أن الإمارات مستعدة لدعم مصر بما يقارب 2 مليار دولار فى صور منح وودائع، والتبرع لإنشاء عدد من المشروعات والأعمال الخيرية، علاوة على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. وأوضح أن ولى عهد أبوظبى، قال خلال لقائه بـ«الببلاوى» والفريق أول عبدالفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، إن «خزانة الإمارات تحت أمر مصر»، وإن هذه المساعدات تأتى دون مقابل سوى عشق الإمارات شعباً وحكومة للمصريين، وإن دولة الإمارات ستدافع عن مصر فى جميع المحافل الدولية. واستقبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، ولى عهد أبوظبى، وبحث «منصور» مع الضيف الإماراتى سبل دعم العلاقات المصرية - الإماراتية فى مختلف المجالات والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر.

وعقد نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرى، مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره السعودى سعود الفيصل أمس. وقال «فهمى»: إن «مصر ترفض استخدام النظام السورى للأسلحة الكيماوية، وفى نفس الوقت ترفض التدخل العسكرى فى سوريا». وقال «الفيصل» إنه قدم رسالة من خادم الحرمين إلى المستشار عدلى منصور، وهى رسالة مودة وتمنيات وتأكيدات بأن المملكة حكومة وشعباً ستقف مع مصر فى كل وقت. وقالت مصادر رئاسية إن لقاء «الفيصل» مع «منصور» تناول الأزمة السورية، على خلفية عزم الرئيس الأمريكى باراك أوباما توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.