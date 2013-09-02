ضبط مزرعة أغنام غير مرخصة في الذيد

تمكن مفتشو قسم العمليات في بلدية مدينة الذيد بالتنسيق مع مركز شرطة الذيد من ضبط ثلاثة من الجنسية الآسيوية قاموا بتحويل إحدى المزارع الواقعة على طريق وشاح ـ الذيد إلى مزرعة متكاملة لبيع الأغنام غير مرخصة من الجهات الرسمية وتفتقد إلى أدنى الشروط الصحية الواجب توافرها في المواقع المخصصة لذلك والتي تخضع للرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعينة، حيث نجحوا في ضبط المزرعة المذكورة بعد رصد القائمين عليها بقيامهم بمزاولة نشاط غير مصرح به من جانب البلدية ومخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

دور المشتري

وأفاد سالم سعيد الطنيجي رئيس قسم العمليات ببلدية مدينة الذيد إلى أنه وبعد تقنين الإجراءات المتبعة ورغبة في اثبات الواقعة المذكورة بشكل فعلي فقد قام أحد موظفي البلدية بدور المشتري وبعد التفاوض على سعر الذبيحة وقبل أن يهم أحد العاملين في المزرعة المخالفة بالذبح تم دخول المزرعة وضبط المخالفين.

مشيرا الى انه تم اثبات عدة مخالفات بعد مداهمة الموقع تمثلت في بيع الأغنام والذبح في موقع غير مرخص وعدم وجود طبيب بيطري مختص وكذلك عدم حصول العاملين على الشهادة الصحية التي تؤهلهم لمثل هذه الأعمال، إضافة إلى قيام المذكورين بتصنيع وتعبئة وتخزين مشتقات الألبان بطريقة غير صحية.

ونظراً لما تشكله هذه المخالفات من تجاوزات صريحة تهدد الصحة العامة وسلامة المستهلكين، أكد الطنيجي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

منوهاً إلى حرص الأجهزة المعنية بالبلدية على تحقيق الأهداف الرامية إلى خلق بيئة ملائمة للمواطنين والمقيمين والقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكداً على التوجيه الدائم لمفتشي قسم العمليات بالبلدية نحو المتابعة الحثيثة وضبط المخالفين وردعهم، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال المخالفات للقضاء عليها من منابعها وعدم تكرارها.

دعا الطنيجي الجمهور إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة من خلال الاتصال على الخط الساخن (993) والذي يستقبل الشكاوى والاقتراحات والملاحظات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.