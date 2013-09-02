المكتب الإعلامي لحكومة دبي يعلن انتهاء أزمة المرأة الأوزبكية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ، قبل قليل انتهاء أزمة المرأة الأوزبكية في مقر النيابة العامة .

وقال المكتب في بيان رسمي : " تمت السيطرة بنجاح على السيدة الأوزبكية زليفا همرايفا، التي هددت صباح أمس بتفجير نفسها مع طفلها في مبنى النيابة العامة بدبي، وقد تم التفاوض معها بواسطة مفاوضون من جهاز امن الدولة ومن القيادة العامة لشرطة دبي ".

وبحسب بيان المكتب الإعلامي ، كانت المفاوضات قد بدأت معها منذ ظهر أمس في الساعة الثانية عشرة، وحتى الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل، حيث تم خلال تلك القترة مناقشة مطالباتها بإثبات نسب ابنها لشخص مواطن حملت منه سفاحاً.

وأسفرت المفاوضات عن إلقاء القبض عليها في مبنى النيابة العامة (مقر التفاوض) بدون استعمال السلاح، وتمت العملية بالتعاون مع قوة التدخل السريع التابع للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي، وستستكمل إجراءات التحقيق.

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